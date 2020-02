Aéroport international Soekarno-Hatta. Photo: Internet

Jakarta (VNA) - Le ministre indonésien des Transports, Budi Karya Sumadi, a déclaré que le gouvernement de ce pays construirait trois aéroports supplémentaires dans les districts de Tenjo, de Teluknaga et de Pandeglang, province de Banten, pour faciliter le trafic à l’aéroport international Soekarno-Hatta.

La construction de ces trois nouveaux aéroports dans la province de Banten, ville satellite de la capitale indonésienne, a été demandée par le vice-président Ma'ruf Amin.

Ces aéroports devraient être préparés en tenant compte de la vision de Jakarta d'ici 2045. Dans les pays développés, une capitale peut abriter jusqu'à six aéroports, a indiqué Budi Karya Sumadi.

Le gouvernement indonésien est également en train d’accélérer le projet de construction du 4e terminal de l'aéroport international Soekarno-Hatta, qui est le principal aéroport la région de Grand Jakarta et l'un des aéroports les plus fréquentés au monde.

Représentant un investissement de 11.000 milliards de roupies (777 millions de dollars), ce nouveau terminal aura une capacité d'accueil de 45 millions de passagers par an et couvrira 130 ha. La construction commencera en 2021 et sera terminée en 2024. -VNA