Scène de naufrage suite à un tremblement de terre en Indonésie (Photo : AFP)

Hanoï (VNA) - Une cérémonie a eu lieu le 28 septembre dans la province indonésienne de Sulawesi (Centre), pour marquer le cinquième anniversaire du tremblement de terre et du tsunami qui ont frappé la province, tuant plus de 4.300 personnes, et des milliers de survivants attendent toujours une réinstallation permanente.Les résidents locaux ont déposé des fleurs sur la plage de Talise à Palu, la capitale de la province la plus durement touchée par le séisme et le tsunami de magnitude 7,4.Des prières ont été offertes au charnier de Poboya, dans la régence voisine de Sigi, où des centaines de corps, dont certains non identifiés, ont été enterrés à la suite de la catastrophe.Même si certains bureaux gouvernementaux et infrastructures endommagés lors de la catastrophe ont été reconstruits, les efforts de restauration sont toujours en cours, avec de nombreux bâtiments à moitié effondrés à Palu.L'Indonésie est connue pour connaître de fréquents tremblements de terre en raison de sa situation dans la « ceinture de feu du Pacifique », où les plaques tectoniques de la Terre se croisent et entraînent de nombreuses activités sismiques. - VNA