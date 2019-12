Un dragon de Komodo sur une plage du parc national de Komodo, en Indonésie. Photo: lonelyplanet.com

Jakarta (VNA) - L’Indonésie cible 50.000 visiteurs étrangers sur l’île de Komodo et un chiffre d’affaires d’au moins 600 milliards de roupies (42,5 millions dollars) par an.

Le gouvernement provincial de Nusa Tenggara oriental est en train de mettre au point un système de billetterie en ligne pour le parc national de Komodo. Le coût des billets pour les visiteurs étrangers peut aller jusqu’à 1.000 dollars. Ce système en ligne devrait être mis en service l’an prochain afin d’attirer plus de visiteurs étrangers et d’accroître les recettes touristiques de la localité.

Le 30 septembre dernier, le gouvernement indonésien a décidé d’annuler un plan de fermer l'île de Komodo, car le nombre de dragons rares de Komodo y est relativement stable.

Créé en 1980, le parc national de Komodo a pour objectif de protéger le dragon de Komodo, le plus grand lézard du monde. Le parc a été inscrit dans la liste des patrimoines mondiaux par l'UNESCO en 1991. Il est maintenant géré par le ministère indonésien des Forêts et de l'Environnement. Selon les données publiées par le gouvernement indonésien, pour l’heure, environ 2.897 dragons de Komodo sont recensés dans ce parc national composé de trois îles, à savoir Komodo, Gili Motang et Rinca. -VNA