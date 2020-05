Au bureau de la Health Care and Security Agency (BPJS Kesehatan) à Matraman, dans le centre de Jakarta, le 11 novembre 2019. Photo : JP / Dhoni Setiawan

Jakarta (VNA) - Le président indonésien Joko Widodo a décidé d’augmenter les frais d’assurance-santé à l'Agence des soins de santé et du bien-être social (BPJS Kesehatan) - environ deux mois après que la Cour suprême de l’Indonésie a annulé sa décision de les augmenter.

Cette augmentation des frais est entrée en vigueur suivant le règlement N°64/2020 sur l'assurance-santé promulguée le 5 mai, remplaçant celui N° 82/2018 sur le même sujet.

Le nouveau règlement concerne les frais pour le service de première classe à 150.000 roupies (10,11 dollars) par mois et par personne alors que ces frais étaient de 80.000 rouupies auparavant. Les frais pour les services de deuxième et troisième classe sont respectivement de 100.000 et 42.000 roupies. Pourtant, le gouvernement accordera une subvention de 7.000 roupies pour le service de troisième classe afin que les participants ne doivent payer que 35.000 roupies.

BPJS Kesehatan gère l’assurance maladie nationale indonésienne. En octobre de l'année dernière, le président Joko Widodo avait signé l’arrêté N° 75/2019, qui prévoyait une augmentation similaire pour les frais de BPJS Kesehatan.

Cependant, la Cour suprême avait révoqué le règlement en mars dernier, faisant valoir que la disposition violait un certain nombre de lois en vigueur. -VNA