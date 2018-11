Photo: Internet



Jakarta (VNA) – L’Indonésie est l’une des principales destinations des entreprises chinoises, a déclaré le 27 novembre le président de la Chambre de commerce chinoise dans ce pays d’Asie du Sud-Est, Gong Bencai.



Il existe environ 1.000 sociétés chinoises opérant en Indonésie et environ 50% d'entre elles investissent dans la région de Java.



Gong Bencai a indiqué que les entreprises chinoises en Indonésie avaient augmenté le recrutement de travailleurs locaux, effectué des transferts de technologies, investi dans des industries à forte valeur ajoutée et renforcé les échanges culturels entre les deux pays.



Les entreprises chinoises tentent également de répondre aux besoins intérieurs de l'Indonésie, notamment dans les infrastructures, la production d'électricité, l'approvisionnement en eau et l’alimentation.



L'ambassadeur d'Indonésie en Chine, Djauhari Oratmangun, a déclaré que, même si le partenariat stratégique entre l'Indonésie et la Chine se développe rapidement, il y a encore beaucoup de potentiels inexploités.



Auparavant, Luhut Binsar Pandjaitan, ministre coordinateur des Affaires maritimes d’Indonésie, avait invité des investisseurs chinois à accroître leurs investissements en Indonésie.



Il a souligné que l'Indonésie est un marché à très fort potentiel et que le gouvernement indonésien se concentre actuellement sur le développement des infrastructures. -VNA