Jakarta, 20 mars (VNA) - Une équipe antiterroriste de la police indonésienne a arrêté cinq terroristes présumés dans la province centrale de Sulawesi, selon un porte-parole de la police.



Les cinq suspects seraient des membres du groupe terroriste Jemaah Islamiyah, a informé le porte-parole de la police nationale, Ahmad Ramadhan.



Une enquête est toujours en cours et la police a confisqué certains éléments de preuve, notamment des documents, des télescopes, des arbalètes, une carabine à air comprimé et des couteaux.



La Jemaah Islamiyah, liée à l'Etat islamique, est à l'origine des attentats de Bali en 2002 qui ont fait plus de 200 morts. – VNA