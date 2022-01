Jakarta, 13 janvier (VNA) – Le ministre chargé de la coordination des affaires maritimes et des affaires d'investissement, Luhut Binsar Pandjaitan, a appelé le Japon à investir dans la construction de centrales hydroélectriques dans une zone industrielle verte au Nord de Kalimantan, a rapporté l'agence de presse Antara.

Le ministre indonésien de l'Industrie Agus Gumiwang Kartasasmita (droite) et le ministre japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie, Koichi Hagiuda. Photo : Antara

L'appel a été donné après sa rencontre avec le ministre japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie Hagiuda Koichi le 11 janvier. En décembre dernier, le président indonésien Jokowi a inauguré l'inauguration d'un parc industriel vert de 30 hectares, qui a le potentiel de générer jusqu'à 11.000 mégawatts d'électricité.En plus d'investir dans le secteur de l'énergie, l'Indonésie et le Japon ont convenu d'élargir leurs liens dans les secteurs de la pêche, de l'environnement et de la pétrochimie, lors de la réunion.Luhut Binsar Pandjaitan a également expliqué que le développement en Indonésie, en particulier l'industrie en aval, dépendrait d'investissements durables. D'autre part, l'industrie a été encouragée à réduire sa dépendance aux matières premières afin d'augmenter la valeur ajoutée.Il a suggéré que les deux pays prévoient des discussions techniques régulières pour promouvoir la coopération. Le ministre Hagiuda Koichi, quant à lui, a déclaré que le Japon souhaitait également poursuivre sa coopération avec l' Indonésie .- VNA