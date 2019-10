Photo : internet

Jakarta (VNA) - Le gouvernement indonésien a décidé d’annuler son plan de fermer son île de Komodo, une destination touristique réputée à l'est du pays car le nombre des dragons rares de Komodo sur cette île est relativement stable.

En juillet dernier, le gouverneur de la province Nusa Tenggara d’Est a annoncé son plan de fermer temporairement son parc national de Komodo dans un an afin d’accroître la population de dragons de Komodo et de cerfs dans cette zone.

Pourtant, d’importants débats ont eu lieu au milieu des acteurs de l’environnement, du tourisme ainsi que la communauté d’habitants locaux vivant de l’exploitation touristique de ladite zone autour dudit plan. La raison principale de ce plan est que l'habitat dans le parc a diminué et que les dragons ont diminué de taille.

Créé en 1980, le parc national de Komodo a pour objectif de protéger le dragon de Komodo, le plus grand lézard du monde. Le parc a été inscrit dans la liste des patrimoines mondiaux par l'UNESCO en 1991. Il est maintenant géré par le ministère indonésien des Forêts et de l'Environnement. Selon les données publiées par le gouvernement indonésien, pour l’heure, environ 2.897 dragons de Komodo sont recensés à ce parc national de Komodo composé de trois îles, à savoir Komodo, Gili Motang et Rinca.

L’an dernier, ce parc a accueilli plus de 176.000 visiteurs. -VNA