Le ministre indonésien de la coordination des affaires économiques, Airlangga Hartarto. Photo : republika.co.id



Jakarta (VNA) - Le ministre indonésien de la coordination des affaires économiques, Airlangga Hartarto, a annoncé le 11 août que le gouvernement se préparait à cesser d'allouer le budget pour le contrôle du COVID-19 et la relance économique nationale à partir de la fin de cette année.

Selon lui, sur la base de la loi No2/2020 concernant l’utilisation du budget l'État pour faire face à la pandémie, le déficit budgétaire de l'État a été autorisé à dépasser 3% du Produit intérieur brut (PIB) national pendant trois ans jusqu'en 2022. Cependant, selon la situation actuelle de l'épidémie de COVID-19 et l'état de l'économie nationale, la source de financement pour la mise en œuvre des programmes de lutte contre le COVID-19 et la relance économique prendra fin.

En conséquence, tous les dépenses du secteur de la santé seront gérées et exploitées par le ministère de la Santé et les questions économiques reprendront la trajectoire d'avant le déclenchement de la pandémie, sous la direction et la gestion des secteurs.

Auparavant, la ministre indonésienne des Finances, Sri Mulyani Indrawati, avait révélé que le budget d’État pour la santé en 2023 sera plus élevé que cette année. Cependant, il n'y a pas d'allocation financière pour contrôler l’épidémie de COVID-19.

Elle a annoncé que selon l'exercice 2023, le budget d’État pour la santé est prévu à 168.400 milliards de roupies (11,4 milliards de dollars), supérieur à 133 billions de roupies (9 milliards de dollars) en 2022. Cependant, le budget n'est plus spécifiquement alloué au contrôle du COVID, mais le budget ordinaire de la santé augmentera. -VNA