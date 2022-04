Photo : internet

Jakarta (VNA) - Le ministère indonésien de la Main-d'œuvre poursuit ses efforts pour améliorer la capacité des travailleuses, notamment en proposant des programmes de formation dans les centres de formation professionnelle (BLK).

S'exprimant lors du 9e Forum Merdeka Ouest tenu en ligne le 11 avril, la ministre indonésienne de la Main-d'œuvre, Ida Gauziyah, a déclaré que les possibilités d'emploi des femmes seront plus nombreuses après avoir suivi des cours de formation professionnelle.

Elle a également affirmé que son ministère poursuivrait ses efforts pour améliorer l'environnement de travail et renforcer la protection des droits des femmes ainsi que pour élaborer des règlementations et des directives sur la mise en œuvre d'un traitement égal et non discriminatoire dans le lieu de travail.

Le ministère de la Main-d'œuvre encourage également les entreprises à intégrer dans leurs règlementations le contenu de l'Accord sur la non-discrimination à l'égard des salariés.

Selon l'Agence centrale des statistiques (BPS) d'Indonésie, le taux de chômage chez les femmes en 2021 était de 6,11 %, soit inférieur à celui des hommes (6,74 %). -VNA