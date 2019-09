La robotique. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le président indonésien, Joko Widodo, a exhorté à créer une avancée pour accélérer la feuille de route nationale vers la 4e révolution industrielle (Industrie 4.0).

Lors d'une réunion du gouvernement, le président Joko Widodo a souligné que les étapes de la feuille de route annoncée en avril 2018 doivent être "mesurables et claires", et l'Indonésie devait oser faire des "sauts et des limites".

Joko Widodo a déclaré que certaines avancées étaient nécessaires, telles que la révision de la réglementation en vigueur, l'amélioration de la qualité des ressources humaines, la création d'un écosystème innovant et le renforcement des politiques visant à encourager les investissements dans le domaine de la technologie et le remodelage des zones industrielles.

Des mesures de changement doivent également être prises dans cinq domaines prioritaires, que sont les aliments et les boissons, l’automobile, le textile, l’électronique et les produits chimiques.

Joko Widodo a déclaré que si le gouvernement indonésien mettait l'accent sur l'amélioration de la structure de l'industrie nationale, contribuant ainsi à augmenter considérablement le produit intérieur brut (PIB), en particulier les exportations et les investissements.

L’Indonésie a défini un plan pour l’industrie 4.0 sous le nom «Making Indonesia 4.0», une orientation générale pour le développement de l’industrie nationale, qui se concentrera sur cinq secteurs de production et sera mis en œuvre via dix initiatives nationales.

Selon les calculs, le succès du plan "Making Indonesia 4.0" peut contribuer à augmenter la croissance du PIB réel de 1-2% par an, passant de 5% à 6-7% par an pour la période 2018-2030.

"Making Indonesia 4.0" créera également entre 7 et 19 millions d'emplois d'ici 2030 dans les secteurs manufacturiers et non manufacturiers, grâce à une demande d'exportation accrue.

Les cinq principales technologies qui soutiendront la mise en œuvre de l’Industrie 4.0 en Indonésie sont l’Internet des Objets (IoT), l’Intelligence Artificielle (IA), l'Interface Homme-Machine (IHM), la robotique et la technologie de capteurs, et les technologies d’impression. -VNA