Photo: Getty Images

Jakarta (VNA) – Lors d'une rencontre le 16 février avec le directeur exécutif de la Banque mondiale Axel van Trotsenburg et la vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Asie de l'Est et le Pacifique, Manuela Ferro, des responsables indonésiens ont réaffirmé leur engagement à mettre en œuvre sa feuille de route sur la transition énergétique.

Selon le ministre indonésien de l'Énergie et des Ressources minérales (EMR), Arifin Tasrif, jusqu’à la fin de 2021, la part de l'Indonésie dans les énergies nouvelles et renouvelables a atteint 11,7%. L'Indonésie s'est engagée à augmenter ce taux à 23% en 2025.

L’EMR a approuvé les réglementations relatives aux systèmes d'énergie solaire photovoltaïque. Le ministère a fixé l’objectif d’installer 3,6 GW supplémentaires de panneaux solaires sur les toits d'ici 2025.

D'autres efforts pour atteindre les objectifs ci-dessus comprennent la construction de centrales électriques nouvelles et renouvelables d'une capacité combinée de 10,6 GW, le remplacement des centrales électriques diesel par des centrales électriques propres et l'utilisation de 11,6 millions de mètres cubes de biocarburant.

En outre, l'Indonésie construira également un super-réseau pour améliorer la connectivité électrique. Plus précisément, le gouvernement indonésien construira des infrastructures pour connecter les îles principales au réseau de transmission à partir de nouvelles centrales électriques à énergie renouvelable. -VNA