Photo d'illustration : Getty

Jakarta (VNA) – L'Indonésie a le potentiel pour devenir un pays bénéficiant d'une position stratégique pour répondre aux besoins mondiaux en gaz, a déclaré le président de la SPA pour la région Asie-Pacifique ENI, Ciro Antonio Pagano.S'exprimant lors de la 4e Convention internationale sur le pétrole et le gaz indonésiens en amont (ICIUOG) 2023 qui s'est tenue récemment à Nusa Dua, Bali, Ciro Antonio Pagano a déclaré que la position géographique du pays est considérée comme très stratégique pour le commerce mondial de l'énergie, en particulier du gaz et du GNL.Selon lui, la position est stratégique car elle est entourée de grands acheteurs comme le Japon, la République de Corée et la Chine.D’un autre côté, la demande de gaz sur le marché intérieur est également élevée, ce qui fait de l’Indonésie également un marché potentiel pour le gaz, a-t-il poursuivi.ENI, une multinationale italienne du secteur de l'énergie, est l'une des sociétés qui a investi massivement en Indonésie. - VNA