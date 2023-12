Jakarta, 5 décembre (VNA) – L'Indonésie aura besoin de 9 millions de talents numériques au cours des sept prochaines années pour soutenir le développement de son économie numérique, selon un responsable du ministère de coordination des Affaires économiques du pays.



Le vice-ministre de l'économie numérique, de l'emploi et de la coordination des micro, petites et moyennes entreprises (MPME), Rudy Salahuddin, a déclaré lors du « Point de presse : lancement du livre blanc sur la stratégie nationale pour le développement économique numérique » à Jakarta le 4 décembre qu'actuellement , en termes de ressources humaines (RH), il existe un besoin d'experts dans les domaines numériques tels que l'intelligence artificielle (IA) et le développement du cloud computing.



Toutefois, a-t-il ajouté, les changements rapides provoqués par le développement technologique créent des défis.



Par conséquent, Rudy Salahuddin a suggéré des changements dans le programme pour développer les compétences analytiques, quantitatives et STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) des étudiants.



Il a noté que le gouvernement indonésien collabore avec des sociétés de technologies de l'information (TI) telles qu’Apple Academy, International Business Machines Corporation (IBM) et Microsoft.



Récemment, la zone économique spéciale de Singhasari (KEK) dans le district de Malang a signé un protocole d'accord (MoU) avec le King's College de Londres (KCL), mondialement reconnu et basé en Angleterre, a-t-il ajouté.



La valeur de l'économie numérique indonésienne continue de croître et est considérée comme la plus élevée d'Asie du Sud-Est. Cette année, il a atteint 82 milliards de dollars, et il est estimé à 109 milliards de dollars en 2025.- VNA

Nguyễn Thị Vân Hà source