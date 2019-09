Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – L’indice de la production industrielle (IPI) du Vietnam en août a progressé de 5,4% sur un mois et de 10,5% sur un an, a annoncé l'Office général des statistiques.

En huit mois, l’IPI a affiché une croissance de 9,5%, un chiffre inférieur à celui de la même période de 2018 avec 10,8%, mais supérieur à ceux de 8,2% en 2017 et de 7,2% en 2016.

Cette hausse est due notamment au secteur de l’exploitation minière (+2,5%), aux industries manufacturières (+10,6%), aux secteurs de la production et de la distribution d’électricité (+10,2%), et de l’alimentation en eau et du traitement des déchets et des eaux usées (+7,4%), a indiqué Pham Dinh Thuy, chef du Département de la statistique industrielle de l’Office général des statistiques.

Au 1er août, le nombre de travailleurs dans les entreprises industrielles au Vietnam a progressé de 1,7% sur un mois et de 1,5% sur un an. –VNA