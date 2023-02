Bangkok (VNA) - La production industrielle de la Thaïlande a encore diminué plus que prévu en décembre 2022, alors qu'un ralentissement mondial a frappé la demande d'exportations thaïlandaises, selon le ministère de l'Industrie.

Photo d'illustration : AFP/VNA

Au cours du mois, son indice de production manufacturière (IPM) a chuté de 8,19 % par rapport à la même période en 2021, principalement en raison de la baisse de la production de meubles, de disques durs et de granulés de plastique.La production des usines devrait à nouveau chuter en janvier 2023 en raison du ralentissement de la demande mondiale et d'une base élevée malgré un certain soutien de l'augmentation de l'activité intérieure, a indiqué le ministère dans un communiqué.En 2023, le ministère prévoyait que l'IPM augmenterait de 2,5 % à 3,5 %, après une hausse de 0,62 % en 2022.Les produits industriels représentent environ 80 % des exportations totales de la Thaïlande, qui en décembre 2022 se sont contractées de 14,6 % par rapport à l'année précédente.- VNA