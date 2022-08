New Delhi, 19 août (VNA) - Les 13e consultations du ministère des Affaires étrangères et le 4e dialogue stratégique entre l'Inde et les Philippines ont eu lieu à Manille les 17 et 18 août, respectivement.

Selon le ministère indien des Affaires extérieures, les événements ont été coprésidés par son secrétaire (Est) Shri Saurabh Kumar et Theresa P. Lazaro, sous-secrétaire aux relations bilatérales et aux affaires de l'ASEAN au ministère philippin des Affaires étrangères.

Passant en revue les relations à multiples facettes entre l'Inde et les Philippines lors des consultations sur le ministère des Affaires étrangères, les deux parties ont exprimé leur désir de faire progresser les relations bilatérales et d'élargir les engagements dans des domaines tels que l'agriculture, le commerce, les produits pharmaceutiques, la technologie financière, l'éducation, la défense et la sécurité, et l’échange entre les peuples.

Ils ont également convenu de s'associer dans d'autres domaines que sont l'espace, la coopération au développement et l'aviation civile.

Au cours du dialogue stratégique, les deux parties ont discuté de la coopération des pays en matière de défense et de sécurité et échangé des vues sur des questions régionales et mondiales d'intérêt commun ainsi que sur des questions liées à l'ASEAN.- VNA