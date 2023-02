Une vue Phnom Penh. Photo : Asian Nikkei Review

New Delhi (VNA) - Le commandant en chef adjoint et commandant de l'armée royale cambodgienne, Hun Manet, a effectué une visite officielle de trois jours en Inde pour renforcer les liens de défense entre les deux armées.

Au cours de sa visite du 2 au 4 février, Hun Manet a rencontré de hauts responsables indiens tels que le vice-président Jagdeep Dhankhar, le ministre de la Défense Rajnath Singh, le ministre des Affaires étrangères Subrahmanyam Jaishankar et le chef d'état-major général de l’Armée indienne Manoj Pande.

Selon l'annonce du ministre des Affaires étrangères Subrahmanyam Jaishankar, les deux parties ont échangé des points de vue sur la situation géopolitique et les défis dans la région et convenu que les pays devaient travailler en étroite collaboration. Par ailleurs, a également été évoqué la perspective d'un renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines de la défense et de la sécurité, de la connectivité et du transfert de technologies numériques.

Lors de la rencontre avec le chef d'état-major général de l’Armée indienne Manoj Pande, le général Hun Manet a discuté des modalités de renforcement de la coopération bilatérale en matière de défense.

Les deux parties ont signé des termes de référence pour des négociations au niveau des états-majors des deux armées et échangé des dossiers de formation personnalisé pour les Forces armées royales cambodgiennes. -VNA