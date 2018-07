Les chefs de délégations participent au Dialogue de Delhi. Photo: VNA



New Delhi (VNA) - Le commerce entre l'ASEAN et l'Inde devrait atteindre 100 milliards de dollars d'ici 2020, a déclaré le 20 juillet le ministre d'État indien du Logement et des Affaires urbaines, Hardeep Singh Puri.

Selon l'agence de presse indienne Press Trust of India (PTI), prenant la parole lors de la cérémonie de clôture du 10e Dialogue de Delhi tenue le même jour à New Delhi, M. Puri a affirmé que le partenariat économique entre l'Inde et l'ASEAN se développait de jour en jour et se trouvait dans une "phase dynamique".

Les échanges commerciaux bilatéraux ont franchi la barre des 80 milliards de dollars, un record depuis leur signature de l'Accord de libre-échange en 2010. Si cette croissance à deux chiffres se poursuit, le commerce bilatéral devrait atteindre 100 milliards de dollars d'ici 2020, a souligné le ministre d'État indien.

A cette occasion, il a appelé à une plus grande coopération entre les deux parties dans le secteur économique.

Selon M. Puri, l'ASEAN et l'Inde, avec une population de 1,85 milliard d'habitants, soit un quart de la population mondiale, et un PIB de plus de 3.800 milliards de dollars, constitue l'un des plus grands espaces économiques du monde.

Cet espace économique commun offre des possibilités d'élargir la coopération dans plusieurs domaines tels que la sécurité, l'économie, la société et la culture dans toute la région indo-pacifique. -VNA