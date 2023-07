Hanoï (VNA) - Selon l'Autorité nationale du tourisme, au cours du premier semestre 2023, le Vietnam a accueilli environ 5,6 millions de visiteurs étrangers. Notamment, le nombre de touristes indiens a fortement augmenté, avec plus de 141.000 arrivées, figurant ainsi parmi les 10 marchés de premier rang pour le tourisme vietnamien.



Selon Nguyen Trung Khanh, directeur de l'Autorité nationale du tourisme, le Vietnam considère l'Inde comme un marché potentiel prioritaire, où il est nécessaire d'intensifier les activités de promotion du tourisme.



Des compagnies aériennes vietnamiennes, telles que Vietnam Airlines, Vietjet Air et le transporteur indien Indigo ont ouvert de nombreuses routes, reliant Hanoï, Da Nang, Ho Chi Minh-Ville, Phu Quoc à New Delhi, Mumbai, Ahmedabad, Hyderabad, Bangalore, Kolkata.



Outre Phu Quoc, de nombreux autres sites vietnamiens tels que Nha Trang, Da Nang, Ha Long, Hoi An, sont tous des destinations préférées des touristes indiens une fois arrivée au Vietnam.



Selon des spécialistes, pour attirer davantage de visiteurs indiens, il est nécessaire de préparer une main-d'œuvre en tourisme qui comprend la culture ainsi que la cuisine des Indiens.



Selon des statistiques, en 2022, environ 137.900 Indiens ont visité le Vietnam. L’Inde s’est ainsi classée au 9e rang des 10 principaux marchés touristiques pour le Vietnam.



Actuellement, les compagnies aériennes Vietnam Airlines, Vietjet Air et Indigo (Inde) exploitent 21 liaisons directes à raison de plus de 60 vols par semaine reliant de grandes villes des deux pays.-VNA