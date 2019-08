Modèle de la navire de patrouille à grande vitesse: Photo: VNA



New Delhi (VNA) – La construction de 12 navires de patrouille à grande vitesse (HSGB) en faveur des forces de Garde-frontière du Vietnam a débuté le 14 août au chantier de Kattupalli du groupe de Larsen & Toubro, à Chennai dans le Tamil Nadu en Inde.

Il s’agit d’un projet s’inscrivant dans le cadre de l’ensemble des crédits accordés au Vietnam par le gouvernement indien.

S’exprimant lors de la cérémonie de construction, le général de brigade Hoang Dang Nhiêu, commandant adjoint de la Garde-frontière du Vietnam, a souligné que les hauts dirigeants vietnamiens et indiens attachaient une importance particulière à la promotion de la coopération bilatérale dans de nombreux domaines technologiques, dont la construction navale jouait un rôle important.

Le général de brigade Hoang Dang Nhiêu, commandant adjoint de la Garde-frontière du Vietnam. Photo: VNA



De son côté, le directeur exécutif du groupe de Larsen & Toubro, B Kannan, a affirmé que ce projet revêtait une importance stratégique, tout en insistant que Larsen & Toubro s'engageait à livrer à temps de ces navires aux forces de Garde-frontière du Vietnam.

Les navires de patrouille à grande vitesse sont conçus pour contrôler et défendre la sécurité de la souveraineté maritime, détecter les activités illégales telles que la contrebande et déployer des missions de recherche et de sauvetage.

Construit en alliage d'aluminium, chaque navire mesurera environ 35 mètres de long et atteindra une vitesse de 35 nœuds. Des équipements de navigation, de surveillance et de défense modernes seront installés.

Cinq navires sont construits au chantier de Kattupalli du groupe de Larsen & Toubro et sept autres seront construits à l’usine de construction navale de Hông Ha, à la ville portuaire de Hai Phong (Nord), avec l’appui technique d’ingénieurs de Larsen & Toubro. -VNA