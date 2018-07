La ministre indienne des Affaires étrangères Sushma Swaraj. Photo : AFP/VNA



Hanoï (VNA) – La ministre indienne des Affaires étrangères Sushma Swaraj a annoncé que New Delhi avait invité les pays membres de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est) à investir dans des projets de développement des infrastructures en Inde.



Lors de la 10e édition du Dialogue de Delhi, la ministre Sushma Swaraj a souligné le 19 juillet que les dernières réformes avaient permis de nouvelles opportunités en matière commerciale et d’investissement en Inde. Elle a appelé les entreprises des pays membres de l’ASEAN à profiter de ces opportunités émergentes dans plusieurs secteurs, dont le développement de villes intelligentes, la construction de routes et de ports maritimes, l’électricité et les infrastructures urbaines.



La cheffe de la diplomatie indienne s’est par ailleurs déclarée convaincue que le RCEP, accord de partenariat économique intégral régional, permettrait de resserrer les liens entre l’Inde, le Japon, la Chine, la République de Corée, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et les 10 pays membres de l’ASEAN. Elle a déclaré souhaiter voir les négociations prendre fin le plus rapidement possible.



Le Dialogue de Delhi est un événement annuel organisé depuis 2009, permettant à l’ASEAN et l’Inde de discuter de questions politiques, économiques, socio-culturelles. La 10e édition est consacrée à la coopération maritime entre les deux parties. -VNA