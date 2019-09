Photo: Internet

Hanoi (VNA) - Le gouvernement indien a décidé d’octroyer 1.000 bourses de doctorat en technologie de l’information aux étudiants des pays membres de l’ASEAN afin de poursuivre leurs études dans les académies technologiques en Inde, a annoncé vendredi 20 septembre le vice-ambassadeur d’Inde au Vietnam, Rajesh Uike.



Le programme de bourses représente l’engagement pris par le Premier ministre indien Narendra Modi lors du sommet célébrant le 25e anniversaire des relations ASEAN-Inde en janvier dernier à New Delhi, a souligné le diplomate indien.



Il s’agit de la plus grande initiative de l’Inde en matière de développement des ressources humaines, dans le cadre du partenariat avec l’ASEAN.



En conséquence, les bourses seront attribuées entre 2020 et 2022, dont 250 bourses dans l’année scolaire 2019-2020, 350 bourses dans l’année scolaire 2020-2021 et 400 bourses dans l’année scolaire 2021-2022.



Le vice-ambassadeur Rajesh Uike a déclaré que les candidats doivent avoir une maîtrise en informatique et répondre aux exigences en matière de langues étrangères.



Les candidats peuvent se connecter au portail http://asean.iitd.ac.in de l’Institut des technologies de l’information de New Delhi pour s’inscrire à des programmes de formation dans divers instituts de technologie.



Le premier semestre des étudiants des pays de l’ASEAN débutera en janvier prochain, a ajouté le diplomate. -VNA