Hanoi (VNA) – Des endroits les moins chers d’Asie à des endroits étonnamment abordables en Europe et en Amérique du Sud, le Vietnam fait partie des meilleures destinations de voyage économiques récemment élues par le site de voyage The Travel.

Construite au VIe siècle sous le règne de Ly Nam Dê (544-548), la pagode Trân Quôc est la plus ancienne pagode de Hanoi et l’une des plus anciennes du Vietnam. Source: thetravel.com



Un budget serré ne signifie pas que vous ne pouvez pas voyager loin, a-t-il écrit, présentant dix destinations les plus incroyables au monde qui sont étonnamment bon marché à visiter, illustrées par des images emblématiques.

Au 9e rang, l’incroyable Vietnam est une destination économique fantastique en Asie du Sud-Est. Comme le Laos, c’est l’un des pays les moins chers à visiter. Manger local ne vous coûtera que quelques dollars par repas, et une tasse de café fort et aromatique coûte moins d’un dollar.

La baie de Ha Long dans la province de Quang Ninh, classée au patrimoine naturel mondial par l'Unesco en 1994 et 2000. Source: thetravel.com

Si les voyages longs et lents ne vous dérangent pas, les bus et les trains autour du Vietnam sont parmi les plus abordables au monde, ce qui facilite l’exploration de tout ce beau pays. Le pays abrite également de nombreux hôtels abordables.

L’Asie du Sud-Est est une destination populaire pour les routards en raison du prix abordable des voyages, et le Laos (10e) ne fait pas exception. Ce pays montagneux est presque entièrement recouvert de forêt, ce qui en fait un paradis pour les activités de plein air comme la tyrolienne, l’escalade, le tubing et la randonnée.

De nombreuses activités au Laos sont également étonnamment bon marché, et les récentes augmentations du tourisme signifient que de plus en plus d’hôtels et d’auberges économiques apparaissent dans tout le pays.

Le pont d'Or à Dà Nang. Source : VNA



Troisième représentante de l’Asie du Sud-Est dans le Top 10 est l’Indonésie (7e). Elle peut être vraiment bon marché ou assez chère, selon la façon dont vous voyagez. Parce qu’une grande partie du pays est composée d’îles, le coût des bateaux entre elles peut devenir très élevé. Mais, si vous ne choisissez qu’une ou deux régions à explorer, cela peut être très abordable.

Les îles grecques et l’Inde ont été classées premier et deuxième. Selon The Travel, il est impossible de ne pas tomber amoureux des îles grecques idylliques. Avec une bonne centaine d’îles à explorer, il y en a une pour tous les budgets et tous les voyageurs. Chaque île abrite des plages immaculées, de charmantes villes balnéaires, une cuisine délicieuse et des hôtels emblématiques.

Touristes sur l'île de Phu Quôc, dans le Sud. Source: VNA



L’Inde est pour sa part un endroit magique à découvrir, et cela peut être fait à un prix étonnamment bon marché, selon votre itinéraire. Du Taj Mahal au Gange en passant par l’observation des tigres du Bengale, il y a vraiment quelque chose pour tout le monde dans cet incroyable pays.

La liste comprend également la Colombie (3e), un des rares pays d’Amérique du Sud à s’étendre à la fois sur les côtes du Pacifique et de l’Atlantique ; le Nicaragua (4e), un endroit incroyable pour le surf, la randonnée sur les volcans et la plongée en Amérique centrale ; le Mexique (5e), un pays coloré regorgeant de culture, de nature et de nourriture incroyable ; la Pologne (6e), un pays chargé d’histoire et de culture ; et la Roumanie (8e), un endroit idéal pour un voyage en Europe hors des sentiers battus et étonnamment abordable. – VNA