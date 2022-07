Hanoi (VNA) - Le câble sous-marin Asia Pacific Gateway (APG), qui relie neuf pays et territoires de la région, rencontre des problèmes avec sa branche S3, à environ 427 km de la Chine.

La plupart des télécommunications mondiales transitent par des câbles sous-marins, qui sont environ au nombre de 250. Photo d’illustration: VNA

Le défaut a été détecté à 16 heures le 26 juillet, a déclaré le fournisseur d’accès Internet (FAI) le 27 juillet. On ne sait pas combien de temps sera nécessaire pour que le câble soit réparé.

L’année dernière, le câble sous-marin du pays a été interrompu quatre fois. Cette année, il y a eu deux perturbations, la première en avril ayant duré 10 jours.

Le câble APG, officiellement lancé en décembre 2016, est capable de fournir des bandes passantes allant jusqu’à 54 tbps (térabits par seconde). Il parcourt 10.400 km sous l’océan Pacifique, reliant le Japon à la Chine, Hong Kong (Chine), Taïwan (Chine), la Malaisie, Singapour, la République de Corée, la Thaïlande et le Vietnam.

Le câble a la participation d’entreprises de télécommunications vietnamiennes comme le Groupe des postes et des télécommunications du Vietnam, géré par l’État, Viettel, géré par l’armée, et deux groupes privés FPT Telecom et CMC Telecom.

Le Vietnam a l’une des vitesses d’utilisation et de développement d’Internet les plus élevées au monde.

En janvier 2021, sur sa population de plus de 96 millions d’habitants, le nombre d’internautes atteignait environ 69 millions, selon une enquête du portail de données allemand Statista. –VNA