Vientiane (VNA) - La "diplomatie du bambou" ou l'"école diplomatique vietnamienne du bambou" est une politique extérieure douce et flexible, une politique diplomatique extrêmement correcte et lucide, empreinte de l'identité vietnamienne.

Boviengkham Vongdara, président de l'Association d'amitié Laos-Vietnam, ministre lao des Technologies et des Communications. Photo: VNA

C’est ce qu’a estimé le président de l'Association d'amitié Laos-Vietnam, Boviengkham Vongdara, également ministre lao des Technologies et des Communications, à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).



Le Parti et l'État du Vietnam sont toujours fidèles à cette politique diplomatique, qui non seulement a aidé le Vietnam à sortir de l’embargo économique et politique, mais également à devenir ami avec d'autres pays, contribuant ainsi à favoriser le processus de Renouveau, d’intégration, d’édification, de défense et de développement du pays, selon Boviengkham Vongdara.



L’école diplomatique vietnamienne du bambou démontre que ce qui est un principe est immuable, tandis que ce qui est une stratégie peut être flexible, a-t-il déclaré. -VNA