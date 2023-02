Hanoi (VNA) - Les experts ont estimé que le secteur de l’immobilier entamera une phase de reprise en 2023 avec de nombreuses difficultés à venir.

Le marché immobilier reste toujours dans une situation morose. Photo: VNA

Cependant, les temps difficiles présenteront des opportunités pour les investisseurs à long terme d’acheter à bas prix.On s’attend à ce qu’à l’avenir, trouver la vraie valeur des biens immobiliers soit la tendance de choix.L’expert Dang Hung Vo a déclaré que les investissements dans des éléments tels que le paysage, les infrastructures, les intérieurs élégants et les espaces et services connectés sont considérés comme la valeur réelle d’une propriété. Cette valeur peut représenter jusqu’à 70% du prix de vente d’une maison.Troy Griffiths, directeur général adjoint de Savills Vietnam, a prédit que le marché immobilier mondial en 2023 évoluera plus lentement. Les taux d’intérêt élevés freineront l’inflation partout dans le monde, ce qui signifie que la demande de biens immobiliers devrait avoir tendance à diminuer.