Hanoi (VNA) – Le Vietnam est toujours une destination pour les investissements étrangers dans le secteur de l’immobilier. Le segment de l'immobilier industriel a été le principal élan.

Le groupe Framas, un fabricant allemand de machines de moulage par injection, a loué en mars dernier un complexe déjà construit d’une superficie de 20.000 m2, au sein de la zone industrielle KTG Industrial Nhon Trach 2, dans la province de Dông Nai (Sud), dans le but de développer ses activités au Vietnam.

Selon Fabian Urban, directeur en charge des technologies de production de chaussures de Framas au Vietnam, la nouvelle usine de son groupe s’inscrit dans sa stratégie de participation à la filière des chaussures qui s’y développe fortement. Cette usine permettra à Framas de satisfaire la demande grandissante de ses clients et de profiter de la main-d’œuvre qualifiée du Vietnam.

De son côté, le fabricant et détaillant de bijoux danois Pandora a signé le 12 mai dernier un protocole d'accord pour la construction d'une usine de bijoux dans le Parc industriel Vietnam-Singapour 3 (VSIP) dans la province de Binh Duong (Sud).

« Nous avons exploré des pays du monde entier avant de nous décider pour le Vietnam et la province de Binh Duong. Le Vietnam a une riche histoire artisanale et nous pourrons accéder à un grand nombre d'artisans. Binh Duong et VSIP fournissent une excellente infrastructure, et nous sommes très reconnaissants du soutien que nous avons reçu des autorités locales et de l'équipe de VSIP», a déclaré Jeerasage Puranasamriddhi, directeur de l'approvisionnement.

Selon les statistiques, le Vietnam compte actuellement environ 600 parcs industriels installés dans 61 provinces et villes, principalement dans des régions économiques clés, attirant des milliers d'entreprises de 122 pays et territoires.

Selon Trang Bui, directrice générale de Cushman &Wakefield Vietnam, l'une des plus grandes sociétés de services immobiliers au monde, les capitaux étrangers versés au Vietnam pour l'immobilier industriel et logistique se composent de deux parties : les industries manufacturières et l'immobilier industriel auxiliaire aux entreprises manufacturières et logistiques.

L'offre totale d'usines et d'entrepôts prêts à construire dans le Nord, le Centre et le Sud atteint plus de 6,2 millions de m2, avec un taux d'occupation d'environ 79 %. Le marché des usines et des entrepôts prêts à l'emploi a enregistré de bonnes performances, malgré l'impact négatif de Covid-19.

La croissance positive de l'industrie a contribué à accroître la dynamique de l'offre pour répondre à la demande des entreprises nationales et étrangères, car les entreprises manufacturières nationales ont davantage utilisé les services logistiques. -VNA