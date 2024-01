Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'immobilier est devenu le principal bénéficiaire des investissements directs étrangers (IDE) en janvier, dans le contexte où les étrangers ont une forte demande de biens immobiliers au Vietnam, selon les statistiques.Pas moins de 1,27 milliard de dollars d'IDE ont été investis dans l'immobilier en janvier, représentant 53,9% du total des capitaux et le double du montant enregistré au cours de la même période de l'année dernière.Avec ce résultat, l'immobilier se classe au premier rang en termes d'attraction des IDE, après avoir longtemps occupé la deuxième place, après le secteur manufacturier.Notamment, le flux d'IDE à Hanoï a continué d'augmenter grâce à un nouveau projet de zone urbaine d'une valeur de plus de 662 millions de dollars.Il existe une forte demande de biens immobiliers au Vietnam parmi les étrangers, selon une récente enquête de l’Institut vietnamien d'études de marché immobilier (VIRES), menée auprès de 500 grands investisseurs de 10 associations immobilières et d'investisseurs dans des pays où le marché immobilier est développé, comme les États-Unis, la République de Corée et Singapour.La principale raison de l’intérêt des investisseurs étrangers pour l’immobilier au Vietnam réside dans les prix attractifs. Cependant, le VIRES estime que le pays doit encore améliorer son cadre juridique et l'accès à l'information et aux données afin d'offrir de meilleures conditions aux investisseurs étrangers.Environ 10,5% des investisseurs interrogés ont jugé le marché et les prix de l'immobilier au Vietnam très attractifs. Environ 47,4% ont déclaré que le marché et les prix étaient certes très attractifs mais une amélioration était toujours nécessaire en termes de conditions juridiques, d'information et de données. 21,1% ont jugé le marché relativement attractif et 15,8% moyennement attractif. Seulement 5,3% ont déclaré que le marché et les prix n’étaient pas vraiment attractifs.Parmi les segments immobilier s, les investisseurs étrangers s’intéressent le plus aux appartements milieu et haut de gamme. Environ 57,9% d'entre eux se sont déclarés intéressés par l'achat tandis que 36,8% souhaitent louer.La demande d'achat et de location de propriétés touristiques et de villégiature est également relativement élevée, à 26,3% et 31,6%. Selon l'enquête, seulement 5,3% environ des investisseurs étrangers ont une demande de location et d'achat de biens immobiliers dans des zones industrielles et de bureaux commerciaux. -VNA