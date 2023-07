Hon Son est une île calme et sauvage. Photo: vov.vn

Kiên Giang (VNA) - Située dans la baie de Hà Tiên, entre les îles de Nam Du et de Hon Tre, dans la province méridionale de Kiên Giang, l'île de Hon Son est une nouvelle destination estivale avec ses belles plages de sable blanc et ses hautes montagnes.

À environ 65 km du centre de la province, Hon Son est une île calme et sauvage. Elle est comparable à un trésor caché pour les touristes amoureux de la nature.

L’île possède de superbes plages de sable fin telles que Bai Nha, Bai Gieng, Bai Bac et Bai Bang. Chacune d’entre elles est bordée de cocotiers à perte de vue.

Depuis l'embarcadère de la ville de Rach Gia à Kiên Giang, les voyageurs peuvent prendre l’hydroglisseur pour se rendre à Hon Son.

Une fois sur place, il ne faut pas manquer la randonnée à 450 m d’altitude jusqu’au sommet de la montagne Ma Thiên Lanh. Elle prend au moins une demi-journée pour l’aller-retour, mais elle offre une vue panoramique sur l’ensemble de l’île.

L’île possède de superbes plages de sable fin telles que Bai Nha, Bai Gieng, Bai Bac et Bai Bang, vraiment sauvages avec de gros cailloux de différentes formes. Les touristes peuvent vivre au milieu de la nature. Les offres d'hébergements proposent des espaces calmes où les touristes peuvent profiter complètement de la nature.

L'île de Hon Son a commencé à développer fortement le tourisme depuis 2018. Selon les statistiques des autorités locales, chaque année, cette commune insulaire accueille plus de 550.000 visiteurs. Mais au cours des 6 premiers mois de 2023, leur nombre a atteint plus de 450.000. Le tourisme de Hon Son se développe, contribuant au développement du tourisme dans tout le district de Kiên Hai ainsi que dans la province de Kiên Giang.

Identifiant le tourisme comme l'une des industries fortes pour développer l'économie et augmenter les revenus des habitants communaux, les autorités de la commune de Lai Son ont mis en œuvre de nombreux volets pour le développement durable du tourisme, a déclaré le président du Comité populaire communal, Giang Van Tai.

Les autorités communales renforcent la sécurité et l'ordre social et la sûreté ; contrôlent régulièrement la qualité des prestations touristiques en termes de prix et de sécurité alimentaire ; améliorent l'assainissement de l'environnement. La commune s'est fixé pour objectif de construire un tourisme civilisé, sûr et convivial.

Selon Bui Quôc Thai, directeur du Service provincial du tourisme, afin de promouvoir les atouts du tourisme maritime et insulaire, le secteur doit mettre en œuvre de nombreuses mesures pour améliorer la coopération, la promotion et la publicité, développer des produits touristiques et de nouveaux circuits touristiques maritimes et insulaires.

La province continue à investir dans le développement des infrastructures touristiques dans les îles à fort potentiel touristique, renforce la formation, l'attraction des ressources humaines de qualité pour améliorer la qualité des prestations touristiques et promeut la communication sur les politiques d'exemption de visa pour les touristes internationaux à Phu Quoc afin d'attirer davantage de visiteurs étrangers.

Ces bonnes orientations, une attention particulière des autorités locales, ainsi que la responsabilité des acteurs du tourisme seront les leviers pour promouvoir le développement durable du secteur, contribuant au développement socio-économique du district de Kiên Hai et de la province de Kiên Giang en général. -VNA