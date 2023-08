Hanoi (VNA) – L’aéroport international de Nôi Bai a officiellement lancé la mise en œuvre de la directive de l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam (CAAV) sur l’utilisation de l’authentification d’identification électronique de niveau 2 (VNeID) pour les passagers aériens sur les vols intérieurs à partir du 2 août.

Un passager utilise l'application VNeID pour les procédures d’enregistrement. Photo: VietnamPlus



Selon un responsable de l’aéroport, la plupart des passagers utilisant leur application VNeID pour les procédures d’enregistrement sont jeunes et ne rencontrent aucune difficulté.Rien que dans la matinée du 2 août, plus de 100 passagers ont utilisé VNeID au lieu d’identifiants physiques.VNeID est une application mobile développée par le ministère de la Sécurité publique pour stocker numériquement la carte d’identité des citoyens ainsi que d’autres documents tels que le permis de conduire et la carte d’assurance sociale.Pour les citoyens vietnamiens, VNeID équivaut à une carte d’identité physique, tandis que pour les étrangers, l’application est valable comme passeport ainsi que d’autres documents de voyage internationaux.