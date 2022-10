Le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien (à gauche), et le ministre du Commerce de la Commission économique eurasiatique, Andrey Slepnev. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – La 4e réunion du Comité mixte sur la mise en œuvre de l'accord de libre-échange (ALE) entre le Vietnam et l'Union économique eurasiatique (UEEA) a eu lieu le 13 octobre au siège de la Commission économique eurasiatique.



Elle a été coprésidée par le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien, et le ministre du Commerce de la Commission économique eurasiatique, Andrey Slepnev.



Les deux ministres ont convenu que l'accord de libre-échange Vietnam-UEEA avait contribué au fort développement du commerce bilatéral qui était passé de 5,9 milliards de dollars en 2017 à 7,8 milliards de dollars en 2021, selon les données de l’UEEA.



Ils ont également estimé que la coopération économique bilatérale possédait encore beaucoup de potentiel et qu’il était nécessaire de faire des efforts pour éliminer les obstacles au développement.