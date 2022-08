La filière des chaussures en cuir profite bien de l'EVFTA. Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) – Depuis son entrée en vigueur le 1er août 2020, l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA) a abouti à de nombreux résultats positifs, aidant les produits vietnamiens à augmenter leur compétitivité, encourageant la réforme institutionnelle et l’amélioration du climat des affaires.

En vertu de l'EVFTA, l'UE supprime immédiatement 50% des lignes tarifaires imposées aux produits aquatiques vietnamiens et les autres seront éliminées dans un délai de trois à sept ans. En 2021, les exportations vietnamiennes de produits aquatiques vers l’UE ont atteint plus d'un milliard de dollars, soit une hausse annuelle de 12%.

La même année, malgré les difficultés causées par la pandémie de COVID-19, le Vietnam a exporté vers l'UE pour un montant total de 45,8 milliards de dollars, soit une hausse de 14,2%, et pour 23,82 milliards au cours du premier semestre 2022 (+22,6%).

Au cours du premier semestre 2022, le taux d'utilisation de l'accord par les entreprises pour favoriser leurs exportations vers l'UE était supérieur à 32%, a fait savoir Luong Hoang Thai, chef du Département de politique commerciale multilatérale du ministère de l'Industrie et du Commerce.

A l’heure actuelle, la dépréciation de l'euro n'est pas favorable aux exportations vietnamiennes. Les biens importés dans l'UE deviennent plus chers. Face à cette situation, le ministère de l'Industrie et du Commerce continue de prendre diverses mesures pour promouvoir les exportations, notamment en encourageant les entreprises à saisir les opportunités apportées par les accords de libre-échange.

Selon Nguyen Thi Thu Trang, directrice du Centre pour l'OMC et l'intégration relevant de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam, ce qui importe le plus, c’est de fournir suffisamment d'informations aux entreprises pour qu’elles tirent le meilleur parti des accords. -VNA