Hanoï (VNA) - Le développement de l' intelligence artificielle (IA) aura un effet significatif sur les performances et améliorera les compétences personnelles de nombreuses générations, non seulement au bénéfice des entreprises, mais aussi du développement national. Cela contribuera à hauteur de billions de dôngs à l'économie numérique du Vietnam.Dang Huu Son, co-fondateur de LovinBot AI, a souligné que 2023 avait été une année exceptionnelle dans le domaine de l'IA, avec un développement incroyable au niveau mondial. Au Vietnam, l'IA générative devrait contribuer à hauteur de 14.000 milliards de dôngs (575 millions de dollars) à l' économie numérique d'ici 2030.Selon Finastra Financial Services, une enquête menée au Vietnam montre un grand intérêt pour l'IA, avec 91% des participants exprimant leur intérêt pour cette technologie.Dang Huu Son, également vice-président de l'Alliance pour le développement des ressources humaines numériques du Vietnam ( AIID ), a constaté qu’en plus des applications populaires telles qu'OpenAI, Microsoft, Google, les utilisateurs découvraient également des produits d'IA fabriqués par des Vietnamiens.En 2023, plusieurs produits d'IA ont été créés par des Vietnamiens. Par exemple, FPT a lancé FPT AI Mentor, le premier consultant en formation d'entreprise au Vietnam. LovinBot a présenté des assistants d'IA pour la rédaction de contenu destiné aux particuliers et aux entreprises. VinAI a annoncé un projet de recherche « open source » sur un modèle linguistique spécifiquement vietnamien appelé "PhoGPT". VinBigdata, lui, a lancé ViGPT au service des utilisateurs au Vietnam…Selon Nguyen Kim Anh, directeur de produits de VinBigdata, ViGPT se concentrera sur les caractéristiques culturelles et historiques que les Vietnamiens doivent préserver et développer pour les générations futures. En outre, VinBigdata collabore avec le ministère de l'Information et de la Communication pour appliquer ViGPT aux informations relatives aux lois, décrets et politiques de ce ministère.Récemment a été créée l'Alliance pour le développement des ressources humaines numériques du Vietnam, en coopération avec 17 entreprises et universités du domaine de la technologie et de l'IA, dans le but d'aider les étudiants à poursuivre un cursus complet dans les technologies numériques. -VNA