Le ministre des Sciences et des Technologies, Huynh Thanh Dat, à l'ouverture de l'AI4VN 2023. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le ministre des Sciences et des Technologies, Huynh Thanh Dat, a souligné la nécessité de préparer des ressources humaines au service du secteur de l’intelligence artificielle pour faire du Vietnam un centre d'innovation, d'intelligence artificielle (IA) dans la région de l’ASEAN et dans le monde.Lors de la cérémonie d’ouverture de la Journée de l’Intelligence artificielle pour le Vietnam 2023 ( AI4VN 2023 ), le ministre Huynh Thanh Dat a émis le souhait d’écouter des initiatives, solutions et recommandations proposées par des experts pour vulgariser les compétences d'application de l’intelligence artificielle et promouvoir le développement d’un écosystème d’intelligence artificielle durable au Vietnam.Selon le ministre, après plus de deux ans de mise en œuvre de la Stratégie nationale de recherche, de développement et d'application de l'intelligence artificielle à l'horizon 2030, le Vietnam a obtenu des résultats encourageants. Les contributions des scientifiques et des chercheurs dans le domaine de l’IA sont reconnues par la société et le monde. De nombreuses sociétés et entreprises vietnamiennes s'intéressent à l’IA et investissent massivement dans ce secteur, améliorant ainsi leurs capacités d'accéder à cette technologie et de la maîtriser.