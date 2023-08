L'utilisation de l'IA biométrique permet de protéger les informations personnelles de l'abonné et de prévenir le risque de falsification d'informations. Photo: tuoitre.vn



Hanoï (VNA) - Après 4 à 5 ans de recherche et d'application de l'intelligence artificielle (IA), plusieurs entreprises vietnamiennes ont commencé à tirer profit de cette technologie moderne.

Les entreprises nationales ayant réussi le développement de l'IA comprennent VinAI, une filiale du conglomérat vietnamien Vingroup, la banque Techcombank, le groupe FPT et les opérateurs de télécommunications VNPT Viettel et MobiFone.



Selon le directeur général de VinAI, Bui Hai Hung, un grand constructeur automobile européen lancera plus de 100.000 voitures avec l'application du produit JellyView de sa société sur le marché, marquant une étape importante le développement des produits d'IA vietnamiens à l’échelle internationale.



De son côté, Techombank a mis en place une stratégie d'investissement dans la transformation numérique, le Big Data et l'IA, qui a contribué à la croissance notable de la banque ces derniers temps.



Pour sa part, après avoir consacré un investissement important à l'IA, les revenus des services informatiques nouvellement signés par le groupe FPT sur des marchés étrangers ont dépassé le milliard de dollars, soit une augmentation annuelle de près de 40%, selon le directeur général de FPT Samrt Cloud, Lê Hông Viêt.



À leur tour, les opérateurs de télécommunications VNPT, Viettel et MobiFone ont favorisé l'application de l'IA dans leurs services clients. Selon le directeur général de VNPT, Huynh Quang Liêm, les entreprises vietnamiennes ont toujours des opportunités et des avantages dans la concurrence à l'IA, notamment le développement de produits spécifiques au service des Vietnamiens.

Photo d'illustration: VNA



Évoquant cette question, le ministre de l'Information et de la Communication, Nguyên Manh Hung, a considéré l'assistant virtuel IA comme un nouvel espace de développement pour les entreprises technologiques vietnamiennes.

D’autres experts ont prédit qu’après la vague de blockchain, le Vietnam pourrait devenir un berceau de chatbot IA. -VNA