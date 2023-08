Hanoï (VNA) - Rien qu'au cours du premier semestre de 2023, Zalo, l'une des plus grandes plateformes de messagerie, créée par la société vietnamienne VNG, a identifié 350.000 cas de fraudes liées à l'usurpation d'identité ainsi que 450.000 cas de faux documents impliquant des cartes d'identité. Cette situation représente un défi considérable dans la lutte contre les escroqueries en ligne, d'autant plus que les méthodes d'usurpation deviennent de plus en plus sophistiquées.

Des voleurs utilisent des méthodes d'usurpation de plus en plus sophistiquées. Photo : VNN/CVN

Selon le Dr. Châu Thành Duc, directeur de l'intelligence artificielle chez Zalo, les fraudeurs utilisent désormais des techniques variées, notamment le "deepfake" (où des voix ou images de la victime sont utilisées pour extorquer de l'argent), ainsi que la création de faux documents tels que des cartes d'identité pour contourner l'authentification électronique KYC (Know Your Customer - processus permettant d'identifier et de vérifier l'identité d'un client lors de transactions numériques), utilisée par Zalo pour protéger les informations de ses utilisateurs.



La lutte contre les usurpations d'identité constitue un défi majeur pour les entreprises technologiques telles que Zalo. Pour empêcher la falsification de l'authentification KYC, Zalo a mis en place un mécanisme d'auto-évaluation ainsi qu'un contrôle aléatoire. L'équipe d'intelligence artificielle de Zalo analyse les techniques d’usurpation d’identité et met en place des mesures de protection pour contrer ces attaques. En parallèle, d'autres protections, comme les listes noires et la reconnaissance faciale, contribuent à prévenir et à empêcher l'utilisation abusive d'informations personnelles à des fins malveillantes.



En ce qui concerne le "deepfake", lorsqu'un escroc utilise de fausses images de proches de la victime, Zalo a développé des algorithmes d'intelligence artificielle capables de détecter les vraies photos et de différencier les documents authentiques des créations frauduleuses. Cela s'applique également à la détection et à l'identification des cartes d'identité.



Se protéger des escrocs

Des fraudeurs profitent de pièces d'identité volées pour réaliser des escroqueries. Photo : VNN/CVN

Seules les efforts des entreprises ne suffisent pas ; il est essentiel que les habitants fassent preuve de vigilance face aux arnaques. Mme N.T., originaire de Vinh, province de Nghê An (Centre), témoigne qu'elle ne contracte pas de prêts, pourtant elle reçoit régulièrement des appels et des messages exigeant le remboursement d'une dette envers une compagnie financière. Après avoir signalé l'affaire à cette compagnie, il s'est avéré que c'était une escroquerie exploitant les informations personnelles de la victime pour falsifier des demandes de prêt.



Dans un autre cas, Mme T.A., résidant dans le district de Phu Nhuân à Hô Chi Minh-Ville, partage qu'elle et sa famille ont été pris de panique après avoir été harcelés par des appels et des messages sur Facebook. Cela s’est produit après qu'elle a perdu sa carte d'identité. Selon elle, le voleur a utilisé toutes les données personnelles, telles que le nom, l'âge et le numéro de téléphone, pour demander de l'argent auprès de ses amis sur Facebook.



En effet, les pièces d'identité sont des documents cruciaux contenant des informations importantes. Une fois que les escrocs obtiennent ces informations, ils les exploitent pour commettre diverses fraudes, ayant généralement pour objectif de dérober de l'argent à la victime.



Des solutions sont proposées : ne pas partager trop d'informations personnelles sensibles sur les réseaux sociaux, vérifier les paramètres de confidentialité des données personnelles, conserver les données personnelles, bancaires et les documents d'identité en lieu sûr, éviter de cliquer sur les liens contenus dans les messages pour éviter d'être exposé à des virus, activer la double authentification sur les applications telles que la boite mail et Facebook.



Il est crucial de sensibiliser les individus à la protection de leurs informations personnelles et de promouvoir des habitudes en ligne sécurisées pour lutter contre ces escroqueries et protéger la vie privée des utilisateurs. -CVN/VNA