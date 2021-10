A l'Hôpital d'amitié Vietnam-Allemagne. Photo : Vietnam+



Hanoï (VNA) - Le 17 octobre, le ministère de la Santé a accepté la proposition de l'Hôpital d'amitié Vietnam-Allemagne à Hanoï de reprendre ses activités d'examen et de traitement médicaux “dans la nouvelle situation” à partir de 0h00 le 18 octobre 2021.



Le 30 septembre dernier, grâce à des tests de dépistage, l’Hôpital d’amitié Vietnam-Allemagne avait découvert qu'un proche d'un patient était positif au coronavirus. Plusieurs autres cas positifs avaient été détectés après. Au total, 34 cas d’infection avaient été recensés.



L'hôpital avait immédiatement pris des mesures synchrones et drastiques pour contrôler l'épidémie. Il avait temporairement suspendu les activités d'examen médical, n'acceptant que les patients d'urgence, la chirurgie d'urgence et la dialyse pour certains patients souffrant d'insuffisance rénale, et appliqué la mise en quarantaine.



Dans un autre événement, Vietnam Airlines a décidé de reprendre ses vols réguliers entre Hanoï et Can Tho pendant la période pilote du 18 au 20 octobre.



Plus précisément, Vietnam Airlines effectuera un vol par jour de Hanoï à Can Tho et vice versa en Airbus A321. Le vol part de Hanoï à 10h00 et de Can Tho à 13h05.-VNA