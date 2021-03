Photo: VNA



Hanoï (VNA) – L’Heure de la Terre (Earth Hour) 2021, initiée par le Fonds mondial pour la nature (WWF), sur le thème "Parlez pour la nature", aura lieu au Vietnam à 20h30 le samedi le 27 mars.

Il s'agit de l'une des plus grandes campagnes mondiales sur l’environnement, réunissant des centaines de millions d'individus, d'entreprises et de dirigeants du monde pour prendre des mesures visant à résoudre des problèmes urgents tels que crise climatique, érosion de la biodiversité et des ressources.

L’Heure de la Terre 2021 appelle les citoyens à répondre au message "Parlez pour la nature", en mettant l’accent sur deux thèmes: "Économiser l’énergie - Réduire les émissions de gaz à effet de serre" et "Stop aux déchets plastiques dans la nature".

Le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Dang Hoang An, a souligné qu’il s’agissait de la 13e année consécutive que le Vietnam participe à cet événement annuel du Fonds mondial pour la nature (WWF). Depuis la première participation avec seulement six villes et provinces, cet événement a attiré à ce jour 63 villes et provinces du pays.

Une bonne occasion pour sensibiliser la communauté à la lutte contre le changement climatique dans le monde entier, a-t-il souligné.

Le Vietnam participe à la campagne "Heure de la Terre" depuis 2009 et s'est engagé à réduire de 8% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030.

L’an dernier, en écho à cette "Heure de la Terre", 436.000 kWh, soit 812,9 millions de dongs (environ 35.000 dollars), avaient été économisés dans le pays.

Lancée en 2007 par le WWF, l'"Heure de la Terre" a vu à ce jour la participation de plus de 7.000 villes de 172 pays à travers le monde. -VNA