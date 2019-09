Le chef de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du PCV, Vo Van Thuong, lors du colloque. Photo: VNA



Saint-Pétersbourg (VNA) - Un colloque sur "L’héritage spirituel du Président Hô Chi Minh - 50 ans après" a eu lieu vendredi 20 septembre à Saint-Pétersbourg, en Russie, dans le cadre de l’Année du Vietnam en Russie et de l’Année de la Russie au Vietnam 2019.



Le membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), chef de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du PCV, Vo Van Thuong, a affirmé que le Testament du Président Hô Chi Minh constituait un héritage spirituel inestimable.



Le gouverneur de Saint-Pétersbourg, Alexander Beglov, a indiqué que ce colloque était une activité importante reflétant les relations d’amitié traditionnelles et la confiance entre les deux pays. L’héritage laissé par le Président Hô Chi Minh est inestimable pour les Vietnamiens et les peuples d’autres pays dont la Russie, a-t-il souligné.



Auparavant, Vo Van Thuong a travaillé avec Alexander Beglov pour discuter des relations entre Saint-Pétersbourg et les localités vietnamiennes. Lors de la rencontre, le gouverneur de Saint-Pétersbourg a annoncé que les autorités municipales ont avalisé la construction d’un monument du Président Hô Chi Minh dans sa ville. -VNA