Colloque en ligne sur l’héritage et les contributions historiques du Président Ho Chi Minh pour le peuple vietnamien et le monde. Photo: VNA



Ottawa (VNA) – L’Association d’amitié Canada – Vietnam a tenu dimanche, 17 mai, un colloque en ligne sur l’héritage et les contributions historiques du Président Ho Chi Minh pour le peuple vietnamien et le monde.

De nombreux amis canadiens et des ressortissants vietnamiens sont très émus, en regardant des films documentaires et écoutant des chansons sur l’Oncle Ho.

Ils ont discuté des contributions du Vietnam pour le mouvement de libération nationale du monde, du cœur d’un leader révolutionnaire éminent, ainsi que de la vie noble et simple du Président Ho Chi Minh.

Répondant au correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information, Steve Rutchinski de l’Université Toronto a exprimé ses fortes impressions devant les contributions du Président Ho Chi Minh pour la liberté du Vietnam et sa capacité de mobilisation du soutien de l’opinion internationale pour la lutte du peuple vietnamien.

Philip Fernandez, membre de l'Association d'amitié Canada – Vietnam, a estimé qu’aujourd’hui, le Vietnam restait fidèle aux enseignements, au leadership et à l'héritage du Président Ho Chi Minh. Sous la direction du Parti communiste du Vietnam, le peuple vietnamien édifie un avenir prospère pour chaque personne et pour toute la nation, a-t-il dit.

A cette occasion, le livre numérique "The Ballads of Ho Chi Minh" de l'auteur vietnamien Nguyên Dai Trang, présidente de l’Association Canada – Vietnam de l’Université York a vu le jour lors de ce colloque. Le livre présente 25 chansons et poèmes sur le Président Ho Chi Minh en vietnamien et en anglais. -VNA