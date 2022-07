La délégation vietnamienne lors d'une réunion dans le cadre de la 50e session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam a participé à la 50e session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, qui a eu lieu du 13 juin au 8 juillet à Genève. Ses prises de parole et ses activités diverses au cours de cette session ont traduit sa volonté d’œuvrer pour l’équité sociale et la garantie des droits pour toutes et tous.



Le monde se rétablit difficilement après deux années de pandémie. Toutes les populations ne peuvent pas encore jouir pleinement de leurs droits. C’est dans ce contexte qu’a eu lieu la 50e session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU. C’est aussi dans ce contexte que le Vietnam a proposé une série d’initiatives pour garantir les droits humains face au dérèglement climatique et à l’insécurité alimentaire, ainsi que pour promouvoir l’égalité des genres, le dialogue et la coopération à l’échelle internationale.



La délégation vietnamienne a partagé avec les autres les expériences du pays en matière de lutte contre l’épidémie de Covid-19 et de redressement économique post-épidémie. Elle a expliqué comment le Vietnam avait fait pour garantir la sécurité sociale et les droits de la population relatifs à la santé, à l’économie, à la société et à l’éducation. Elle a également fait part des actions entreprises par le Vietnam pour s’adapter au changement climatique et pour garantir l’égalité des sexes. Elle a notamment insisté sur la forte autonomisation des femmes et proposé de faire profiter les autres pays de son expertise dans ce domaine.



En marge de la réunion, le Vietnam a organisé une exposition de photos sur ses communautés ethniques et religieuses au siège des Nations Unies à Genève. Placée sous le thème «L’harmonie dans la diversité», l’exposition a présenté la diversité exceptionnelle des communautés ethniques et religieuses vietnamiennes ainsi que leur co-existence pacifique et harmonieuse.