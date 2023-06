Lors de la cérémonie de remise du certificat d'enregistrement d'investissement. Photo : VNA

Hai Phong (VNA) - Le Comité populaire de la ville de Hai Phong (Nord) a décerné le 26 juin le certificat d'enregistrement d'investissement pour augmenter son capital d’un milliard de dollars supplémentaires pour le projet de LG Innotek.En conséquence, le capital d'investissement total de ce projet sud-coréen sera porté à plus de 2,051 milliards de dollars pour la période de 2023 à 2025. L'usine de LG Innotek à Hai Phong est officiellement entrée en service en 2020 et est spécialisée dans la production de composants électroniques pour l'industrie automobile et de modules de caméra pour téléphones mobiles.