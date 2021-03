Cérémonie d'ouverture de l''exposition internationale Vietbuild 2021. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'exposition internationale Vietbuild Hanoï 2021 a officiellement ouvert ses portes le 24 mars au Centre national d'exposition de l'architecture et de l'aménagement à Hanoï.

Ayant pour thème "Construction – Matériaux de construction – Immobilier et Décoration intérieure et extérieure", l’exposition se tient du 24 au 28 mars.

L’événement de cinq jours réunit un millier de stands d'entreprises vietnamiennes et étrangères présentant de nouveaux produits et des technologies avancées dans les domaines de la construction, des matériaux de construction, de l’immobilier et de la décoration intérieure et extérieure.

Dans le cadre de l'exposition auront lieu d'autres activités telles que forum d'entreprises, conférence avec des clients, programmes d’échanges entre les départements, les secteurs, des associations d’entreprises des villes et provinces du Nord. -VNA