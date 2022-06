Le général de division Phung Si Tan, chef d'état-major général adjoint de l'Armée populaire du Vietnam, à la réunion sur les étapes préparatoires de l'exposition internationale de la défense. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'Exposition internationale de la défense du Vietnam 2022 aura lieu en décembre prochain à Hanoï, sous l'égide du ministère de la Défense.

L'information a été publiée lors d'une réunion sur les étapes préparatoires de cet événement, qui s'est tenue le 6 juin à Hanoï, sous la direction du général de division Phung Si Tan, chef d'état-major général adjoint de l'Armée populaire du Vietnam.

Lors de cette exposition, des véhicules de combat, des technologies de pointe et des équipements pour l'infanterie, la marine et l'unité aérienne seront exposés.

La salle d'exposition devrait être le lieu où les fournisseurs internationaux des équipements militaires peuvent échanger et évaluer des produits technologiques et proposer des solutions liées à la question de la défense du Vietnam et d'autres pays de la région.-VNA