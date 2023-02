Hô Chi Minh-Ville (VNA) - L’explorateur français Jean-Louis Étienne s’est rendu le 23 février à la Résidence française à Hô Chi Minh-Ville avec son équipe. Il a présenté au public vietnamien ses parcours en Antarctique et au pôle Nord ainsi que ses expériences et témoignages sur la perte progressive des banquises provoquées par le changement climatique.



Avec Polar Pod, Jean-Louis Étienne et son équipe réaliseront, par son bateau Persévérance construit au Vietnam, un "tour du monde" en suivant le courant et le vent antarctique entre les 50e et 55e parallèles au Sud.



Selon Jean-Louis Etienne, la vitesse moyenne du navire est d'environ 1 nœud/heure (1,8 km/h). Le navire est équipé d'une hélice située à 10 m sous la surface de l'eau, ce qui lui permet de changer de cap, principalement pour éviter les icebergs.



Selon l’explorateur français, Polar Pod devrait être lancé en mai prochain et se diriger vers l'océan Austral pendant trois ans, en commençant par l’Afrique du Sud, au cours du dernier trimestre de 2023. Huit personnes peuvent vivre et travailler à son bord avec l'électricité alimentée par des panneaux solaires. Le navire devrait être capable de résister à un environnement climatique rigoureux.

L’explorateur français Jean-Louis Étienne présente le 23 février ses parcours en Antarctique et au Pôle Nord à la Résidence française à Hô Chi Minh-Ville. Photo: https://kinhtedothi.vn/

Le projet Polar Pod rassemble 43 institutions scientifiques de 12 pays différents. Toutes les données recueillies par le navire seront mises à la disposition de la communauté scientifique internationale ainsi que du public à des fins éducatives.



Lors de la rencontre avec des experts et des médias, Jean-Louis Étienne a retracé ses histoires de navigation du pôle Nord qu'il débute en 1986 en évoquant les obstacles techniques lorsqu’il n’y avait pas de GPS, ni téléphone à l’époque pour localiser les directions. Jusqu’en 1988, il a fait construire un bateau, un outil permettant d’éviter d’être écrasé par les banquises, les icebergs, la glace et le vent. -CVN/VNA