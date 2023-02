L'expérience du Vietnam fournit des leçons utiles aux pays en développement. Photo: VNA L'expérience du Vietnam fournit des leçons utiles aux pays en développement. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - L'expérience du Vietnam en matière de réduction de la pauvreté et les politiques du pays visant à éliminer la pauvreté, à améliorer la qualité de vie des habitants ont été discutés lors d'une conférence, qui s'est tenue récemment à Toronto, au Canada.L'événement, qui a attiré près de 50 participants, était le deuxième d'une série d'activités prévues par l’Association d'amitié Canada-Vietnam (AACV) pour célébrer le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays (1973-2023).Au cours de la période 2021-2025, le Vietnam vise à réduire le ratio de ménages pauvres conformément aux normes multidimensionnelles de 1 à 1,5% chaque année en moyenne, 3% dans les zones des minorités ethniques et 4 à 4,5% dans les quartiers pauvres.Le Vietnam a atteint l'Objectif du Millénaire pour le Développement (OMD) de l'ONU en matière de réduction de la pauvreté plus tôt que prévu.Philip Fernandez, un représentant du AACV, a salué le succès du Vietnam dans le travail, affirmant que les réalisations du pays dans le domaine reflétaient ses propres politiques et la vision du gouvernement vietnamien de placer le peuple au centre.Il a cité les commentaires du représentant du PNUD au Vietnam, Ramla Khalidi, disant que le Vietnam avait reçu une bonne évaluation de la communauté internationale et du PNUD, pour son succès dans la réduction de la pauvreté et le développement des ressources humaines.L'expérience du Vietnam «fournit des leçons utiles» aux pays en développement, a souligné Philip Fernandez, ajoutant que ce pays a également réussi à prévenir et à contrôler le COVID-19 grâce à sa campagne de vaccination, qui a créé des chances pour une forte reprise économique en 2022, y compris la reprise considérable du pouvoir d’achat de familles pauvres et quasi-pauvres.L’AACV agit comme un pont pour l'amitié et la coopération entre les peuples des deux pays, a déclaré Philip Fernandez, soulignant que l'association a conçu un plan avec de nombreuses activités pour marquer le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Canada et le Vietnam.En mai, l’AACV organisera un séminaire sur le Président Ho Chi Minh en politique étrangère à l'occasion de son 133e anniversaire. Un autre séminaire aura lieu en septembre pour discuter du livre du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong sur le socialisme au Vietnam. -VNA