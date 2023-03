Les visiteurs à Phu Quoc profitent de l'air frais avec le ciel ensoleillé toute l'année, des plages parmi les "plus belles de la planète" avec du sable fin et blanc et de l'eau émeraude. Photo : VNA

A côté d’une nature riche, des architectures impressionnantes, cet endroit au climat de mousson tropicale invite les visiteurs à profiter de sa beauté à tout moment de l'année. Photo : VNA

Le plus long téléphérique du monde à Phu Quoc . Photo : VNA

En 2022, Phu Quoc a été nommée « World's Leading Nature Island Destination » (île à la nature la plus attractive au monde) aux World Travel Awards. Photo : VNA

Des récifs coralliens colorés à Phu Quoc. Photo : VNA

Kien Giang (VNA) – Selon les réglementations en vigueur, depuis le 1er juillet 2020, les étrangers arrivant à l’île de Phu Quoc sont exemptés de visa pour une période de séjour ne dépassant pas 30 jours.L'île de Phu Quoc, au large de la province méridionale de Kien Giang, est un choix idéal pour les voyages à long terme. A côté d’une nature riche, des architectures impressionnantes, cet endroit au climat de mousson tropicale avec deux saisons, la saison sèche de novembre à avril et la saison des pluies de mai à octobre, et une température moyenne de 28 degré Celsius, invite les visiteurs à profiter de sa beauté à tout moment de l'année.Les visiteurs peuvent arriver à Phu Quoc par voie aérienne, maritime... Chaque jour, de nombreux vols internationaux depuis l'Inde, la République de Corée, la Thaïlande, la Malaisie…, atterrissent à Phu Quoc. Le transport sur l'île est également pratique. Les visiteurs peuvent facilement se déplacer en taxi ou en bus. En particulier, les visiteurs achetant des billets pour Sun World Phu Quoc recevront des billets de bus gratuits pour l'itinéraire Duong Dong - An Thoi.Phu Quoc est une destination préférée de nombre de touristes du monde entier. Surnommée Dao Ngoc (île de jade), elle est actuellement la plus grande île touristique du Vietnam. Les visiteurs y profitent de l'air frais avec le ciel ensoleillé toute l'année, des plages parmi les "plus belles de la planète" avec du sable fin et blanc et de l'eau émeraude comme Bai Kem, Bai Sao. Les îlots Hon Thom, Hon May Rut, Hon Mong Tay, Hon Dam Ngang..., avec une beauté immaculée, un écosystème marin – forestier diversifié, des récifs coralliens colorés ou des rocheux merveilleux…, sont aussi des sites attrayants. En particulier, le cap Ong Doi est un endroit "unique" pour regarder le coucher et le lever du soleil.En 2022, Phu Quoc a été nommée « World's Leading Nature Island Destination » (île à la nature la plus attractive au monde) aux World Travel Awards. Auparavant, Phu Quoc a été le seul représentant du Vietnam à être honoré dans le "Top 10 des îles préférées d'Asie" dans le cadre de la 35e liste des Readers' Choice Awards du célèbre magazine de voyage Condé Nast Traveler. L’île vietnamienne a également remporté de nombreux autres titres en 2022 de Travel Leisure ou International Living…En outre, Phu Quoc abrite plusieurs ouvrages architecturaux et culturels de classe mondiale, comme le Hoang Hon - Sunset Town, le plus grand salon asiatique de la technologie multimédia sur l'eau - Kiss The Stars, le "musée" d'art architectural Sun Signature Gallery, ainsi que des complexes de villégiature de luxe à l'architecture impressionnante tels que JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort, New World Phu Quoc Resort, Premier Village Phu Quoc Resort, le complexe de divertissement maritime Sun World Phu Quoc avec le plus long téléphérique du monde...Prochainement, les touristes au Sunset Town dans le Sud de l'île pourront faire leur check-in au pont Kiss au milieu de l'océan conçu avec une architecture unique, un fruit de la coopération entre Sun Group et le célèbre architecte Marco Casamonti.Avec une politique de visa qui crée un maximum de commodité pour les visiteurs internationaux, cette île mérite d'être le choix idéal pour des vacances de longue durée, des mariages somptueux de l'élite mondiale, des programmes, des activités d’affaires (MICE) et des événements internationaux.-VNA