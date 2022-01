Jakarta, 17 janvier (VNA) - La balance commerciale de l'Indonésie a enregistré un excédent de 35,34 milliards de dollars tout au long de 2021, le plus élevé des 15 dernières années, selon l'Agence centrale des statistiques (BPS).

Au port de Tanjung Priok à Jakarta, Indonésie. Photo: Reuters

S'exprimant lors d'une conférence de presse le 17 janvier, la responsable du BPS, Margo Yuwono, a déclaré que les exportations de l'Indonésie ont atteint 231,54 milliards de dollars, en hausse de 41,88% par an, tandis que les importations ont atteint 196,19 milliards de dollars, en hausse de 38,59%.

Plusieurs secteurs ont enregistré un excédent commercial élevé, notamment l'exploitation minière, la fabrication, le pétrole et le gaz et l'agriculture. Margo Yuwono a déclaré que l'excédent commercial d'octobre était le plus élevé, s'élevant à 5,74 milliards de dollars, tandis que le chiffre de décembre était de 1,02 milliard de dollars.- VNA