De janvier à juillet, les exportations nationales de chaussures et de produits en cuir ont dégagé 9,53 milliards de dollars. Photo: baodautu

Hanoi (VNA) - De janvier à juillet, les exportations nationales de chaussures et de produits en cuir ont dégagé 9,53 milliards de dollars, soit une baisse de 7,9% en glissement annuel.



Selon les estimations du ministère de l’Industrie et du Commerce, comme l'industrie textile, celle du cuir et de la chaussure est grandement affectée par l'épidémie de COVID-19.



Après un chiffre d’affaires à l’export de 22 milliards de dollars en 2019, ce secteur national a fixé l’objectif d’élever ce chiffre à 24 milliards cette année. Cependant, la pandémie a provoqué la perturbation de la chaîne d'approvisionnement sur le marché mondial et les fluctuations de la demande mondiale de biens et de services, entraînant une chute de nombre de commandes de l’étranger et de la production domestique.



Raison pour laquelle l'Association vietnamienne des chaussures, du cuir et des sacs à main (Lefaso) a dû récemment revoir à la baisse son objectif de croissance du chiffre d’affaires à l’export de ce secteur national cette année, de 10%.



L’UE constitue un débouché important en représentant 30% du total de la valeur à l’export de ce secteur national. En 2019, cette région a importé du Vietnam pour 6 milliards de dollars de valeur. Dans le segment des chaussures et sandales, le Vietnam est aussi son 2e fournisseur.



Avec l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange Vietnam-Union européenne (EVFTA) le 1er août 2020, ce secteur national s'attend à ce que ses exportations au 3e et 4e trimestres retrouvent des couleurs.



Selon les engagements inscrits dans le cadre de cet accord, les exportations nationales de produits en cuir et des chaussures vers l'UE bénéficieront de bien des avantages. Ainsi, 37% des lignes tarifaires seront réduites à 0%; le taux appliqué sur les chaussures de sport (représentant les deux tiers des chaussures exportées vers l'UE), celles en toile et celles en caoutchouc sera immédiatement réduit. Cela créera un nouvel élan pour les exportations de chaussures vers l'UE.



Les exportations de produits en cuir et de chaussures vers l’UE devraient afficher une croissance de 5%-10% ces 5 prochaines années. -CPV/VNA